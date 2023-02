Actu Rewmi du 15 02 2023: Encore un accident de circulation. Un bus s’est renversé, hier matin, sur l’autoroute ILA TOUBA à la sortie du village Keur Mor Ndiaye…L’ancien maire de Thiès est actuellement en soins intensifs au centre de santé de Mpal. Talla Sylla, pour ne pas le nommer, a, en effet, piqué une crise…Après avoir bénéficié d’un retour de parquet, Mohamed Samba Djim alias Hannibal et Daouda Kaloga viennent d’être inculpés et placés sous mandat de dépôt…

Talla Sylla pique une crise

L’ancien maire de Thiès est actuellement en soins intensifs au centre de santé de Mpal. Talla Sylla, pour ne pas le nommer, a, en effet, piqué une crise en pleine cérémonie d’inhumation à Mpal informe Dakaractu. Le ministre conseiller du président de la République était venu accompagner à sa dernière demeure Pape Moctar Cissé, récemment rappelé à Dieu et désormais ancien Directeur des ressources humaines à la présidence de la République.

Hannibal Djim et Daouda Kaloga envoyés en prison



Après avoir bénéficié d’un retour de parquet, Mohamed Samba Djim alias Hannibal et Daouda Kaloga viennent d’être inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Hannibal Djim est poursuivi pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État et apologie à la violence. Quant à Daouda Kaloga, il est poursuivi pour des propos détonants qu’on lui prête dans deux enregistrements et pour l’usage d’une fausse carte d’identité nationale qu’il s’est fait établir sous le nom d’Ousmane Diakité. Tous deux sont réputés être des membres du parti Pastef de Ousmane Sonko.

Sonko Vs Adji Sarr



Les avocats du leader du Pastef, Ousmane Sonko, avaient introduit un appel contre l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges Oumar Maham Diallo devant la Chambre d’accusation. Cette demande, examinée ce jour aux fins de renvoyer au Conseil constitutionnel l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 180 du Code de procédure pénale soulevée par les avocats du maire de Ziguinchor, est mise en délibéré, selon Me Khoureychi Ba. Pour rappel, le 17 janvier dernier, le doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, devant la Chambre criminelle. Le premier pour viols et menaces de mort, et la seconde pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du parquet en date du 30 décembre 2022.

Le meurtrier du jeune Amdy Peulh arrêté



Un jeune connu sous le sobriquet d’Amdy Peulh a été mortellement poignardé par le repris de justice N. Preira en plein « thiant », à Keur Massar. Suite à ce crime, le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale a ordonné l’ouverture d’une enquête qui a porté ses fruits. En effet, la gendarmerie nationale a procédé, le 13 février 2023, à l’arrestation du présumé meurtrier du jeune garçon tué aux Parcelles-Assainies de Keur Massar, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023. C’est au cours d’une bagarre survenue à l’occasion d’une cérémonie religieuse (« thiant ») organisée entre adolescents que la victime a été mortellement blessée au cou, par arme blanche. L’enquête ouverte par le haut-commandement et confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar a vite permis d’identifier, de localiser et d’interpeller le mis en cause. Il sera déféré devant les autorités judiciaires dès la clôture de l’enquête.

2 morts et 49 blessés dans un accident



Encore un accident de circulation. Un bus s’est renversé, hier matin, sur l’autoroute ILA TOUBA à la sortie du village Keur Mor Ndiaye, non loin de Thianaba. Le bilan fait état de deux (2) et de quarante-neuf (49) blessés. Le bus en provenance de Dakar roulait à vive allure sur l’autoroute. Les populations riveraines disent avoir constaté ces temps6ci une série d’accidents dans la zone à cause du non-respect du code de la route. A cela s’ajoute des excès de vitesse. A s’interroger si les dernières mesures portant sur la sécurité routière prises par les autorités sont respectées par les chauffeurs.

Marche reportée



La coalition And Gueusseum et l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a reporté sa marche nationale qui avait été annoncée pour le jeudi 16 février 2023 à Kaffrine. Une décision qui fait suite au non-respect du délai légal de dépôt de déclaration de marche évoqué par le préfet du département. Ainsi la méga coalition prévoit la marche pour le jeudi suivant à partir de 10h dans la même localité. La méga coalition réclame toujours l‘harmonisation des augmentations de salaire et du paiement de l’indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques et aux agents des collectivités territoriales.

89 cases consumées



Quatre-vingt-neuf cases réparties entre dix-neuf concessions du village de Papé Lougue, dans le département de Koungheul, ont été consumées par un incendie probablement déclenché par le vent chargé de poussière qui souffle sur la zone, a signalé la sous-préfecture de Missirah Wadène. ‘’C’est un feu de brousse qui a déclenché l’incendie. Actuellement, tout le village est impacté. L’on note beaucoup de dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine (n’est à déplorer) », a expliqué Sékou Vieux Diatta, adjoint au sous-préfet de Missirah Wadene. Il a signalé que des arbres, des habits et des vivres sont partis en fumée, au grand dam des populations. Cent trente-cinq lits ont aussi brûlé. « C’est un véritable drame, mais par la promptitude des sapeurs-pompiers le feu a été vite maîtrisé », a-t-il ajouté, avant d’inviter les populations à plus de vigilance et de sérénité.

Un appel au secours est lancé par ces dernières, qui ne peuvent que constater les dégâts.

La plateforme « Jamm a Gên 3e mandat »



La plateforme « Jamm a Gên 3e mandat » qui s’oppose à toute tentative de Macky Sall à une nouvelle candidature à la présidentielle 2024, annonce une série de rencontres avec les organisations politiques. La visite démarre ce mardi 14 février. Le siège du mouvement AGIR de Thierno Bocoum sera la première étape. S’en suivra, une rencontre avec le Congrès de la renaissance démocratique démocratique (CRD). Une réunion avec Aminata Touré, la députée déchue, va clôturer la journée. En octobre, une initiative a été lancée une dizaine d’organisations de la société civile « contre un troisième mandat ». Prétexte ? Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, continue d’entretenir le flou sur ses intentions pour la prochaine présidentielle de 2024. Dans une lettre ouverte, les organisations signataires appellent le chef de l’État à s’exprimer clairement, et à respecter la Constitution, qui stipule dans son article 27 : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs »