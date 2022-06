Actualités Kogn bi du 20 06 2022: Macron perd sa majorité absolue, Levée du siège chez Barth’ et Sonko…

Levée du siège chez Barth’ et Sonko

La gendarmerie et la Police ont mis un terme, ce samedi, à l’assignation à résidence des opposants Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias. Les forces de l’ordre qui étaient sur place jusqu’à ce samedi à 13 heures, ont finalement quitté les lieux. Ce siège du domicile du maire de Dakar et du maire de Ziguinchor est survenu après que Yewwi Askan Wi a maintenu son appel à manifester, malgré l’interdiction du préfet de Dakar. Yewwi entendait contester contre l’invalidation de la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections législatives de juillet prochain. Vendredi, Barthélémy Dias voulait se rendre à la manifestation de l’inter coalition Yewwi – Wallu, mais il a été bloqué chez lui par les forces de défense et de sécurité l’empêchant de sortir de son domicile et des heurts ont éclaté entre ses sympathisants et les forces de l’ordre. Toutes les zones qui étaient quadrillées et menant chez Barthélémy Dias ont été libérées par les forces de l’ordre. La circulation est redevenue normale à la Sicap Baobab.

Macron perd sa majorité absolue

Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l’Assemblée nationale après le second tour des élections législatives en France, un scrutin marqué par une très forte percée de l’extrême droite, selon les estimations. Selon les premières projections des instituts de sondage, la coalition Ensemble du président obtiendrait entre 200 et 260 sièges. Soit très loin de la majorité absolue de 289 députés (sur 577) à l’Assemblée nationale. Pour sa part, l’alliance de gauche Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon se situe entre 150 à 200 députés, et devient le premier groupe d’opposition à l’Assemblée, selon ces projections. Le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen obtient lui entre 60 à 100 députés selon les mêmes sources, ce qui représente une percée considérable. Sans surprise, ce scrutin, le 4e deux mois après la présidentielle, a été boudé par les Français alors qu’une partie du pays subissait une vague de chaleur inédite. Le taux d’abstention devrait atteindre entre 53,5 % et 54 %, en hausse de plus d’un point par rapport au premier tour (52,49 %), selon les instituts de sondage. Elle n’atteindra toutefois pas le record du second tour de 2017 (57,36 %). La répartition précise des 577 sièges à l’Assemblée nationale ne devrait être connue que plus tard dans la nuit.

Voleur battu

Un présumé voleur a frôlé la mort au quartier Sam. Un homme transportant une chèvre a été battu et son véhicule a été vandalisé puis brûlé par une foule en furie. La scène d’horreur s’est déroulée, vendredi dernier, dans la périphérie de la ville sainte. Le présumé voleur, grièvement blessé, a été tiré d’affaire par les gendarmes de la Brigade spéciale de Touba, rapporte Seneweb. Le mis en cause a été admis aux urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzayni depuis le jour des faits. Et il est actuellement entre la vie et la mort. Ce présumé voleur d’une chèvre n’a pas été encore entendu par les enquêteurs. Mais d’après des témoignages recueillis, l’homme avait volé l’animal avant de tenter de prendre la fuite. Malheureusement, son véhicule s’est embourbé et il a été neutralisé par la foule.

Découverte macabre

Selon la Police, le corps sans vie d’un individu de sexe masculin non encore identifié, a été découvert au quartier Bop, près de la Mosquée Massalikoul Djinane, ce vendredi 17 juin 2022, au cours des manifestations. D’après les premières constatations effectuées et des renseignements recueillis sur place, note le document, il s’agirait d’un manifestant. En effet, précise la police, c’est quand ce dernier voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable, que ses habits ont pris feu, causant malheureusement son décès. Ainsi, le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie. Dans le même ordre d’idée, une enquête est ouverte en vue de l’identifier et déterminer avec exactitude les circonstances de son décès.

Accident

Dix personnes ont été blessées à la suite du dérapage d’une voiture clando à l’entrée de Ziguinchor, a-t-on appris, dimanche. Le véhicule en question provenait de Niaguis. Sur les dix personnes blessées, on note quatre graves. Elles sont évacuées à l’hôpital régional de Ziguinchor.

Covid : 10 nouveaux cas recensés

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état ce dimanche de 10 nouveaux cas de Covid-19 détectés à travers le pays, au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité s’élève à 1, 13 pour cent, après l’examen des 883 tests réalisés, a-t-il précisé en faisant le dernier point sur l’évolution de la pandémie. Les dix nouvelles infections recensées au cours des dernières 24 heures sont toutes issues de la transmission communautaire. Elles sont venues porter à 86.227 le nombre des personnes infectées au Sénégal, depuis l’entrée de la pandémie sur le territoire national, en mars 2020. Neuf des nouveaux porteurs du virus ont été diagnostiqués à Dakar, tandis que l’autre personne contaminée se trouve dans la région de Thiès. Le pays totalise désormais 84.221 guéris, avec cinq nouveaux patients testés négatifs au cours des dernières 24 heures. Seules trente-sept personnes se font encore soigner du Covid-19, qui a causé la mort de 1968 patients depuis son apparition au Sénégal. Le pays a déjà fait vacciner 1 485 743 personnes depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, en février 2021.