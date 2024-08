Administration: Le ministre Olivier Boucal lance le ”Gov’athon”, une innovation dédiée à la modernisation des services publics

Partager Facebook

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a procédé, jeudi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque, au lancement du ‘’Gov’athon’’, une initiative visant à améliorer la qualité des services publics.

‘’Le concept de cette activité inspiré des compétitions d’innovation destinées à recueillir sur une courte période, des idées et des solutions pratiques pour les entreprises, appelé hackathon, traduit ma volonté de mutualiser les ressources et de bâtir des intelligences collectives en vue de la prise en charge des préoccupations des usagers de l’administration’’, a expliqué le ministre.

M. Boucal, qui intervenait lors de la cérémonie de lancement du “Gov’athon’’, en présence de plusieurs officiels, a déclaré que pour cette première édition, ‘’il s’agira de voir comment repenser et moderniser la gestion des ressources humaines, faciliter l’accès à la formation professionnelle’’.

Il s’agira aussi, selon lui, de voir ”comment améliorer la mobilité urbaine, soutenir l’agriculture et l’élevage, rendre l’éducation plus inclusive et promouvoir le tourisme local’’. ‘’Pendant quatre semaines, la créativité et l’innovation seront à l’honneur. Les meilleures idées seront primées et mises en œuvre pour transformer nos services publics’’, a ajouté le ministre.

‘’Il s’agit de promouvoir l’innovation par et pour les citoyens, en permettant à l’administration de s’allier avec les citoyens à l’effet d’améliorer la qualité de ses services et de consolider la confiance des citoyens’’, a expliqué Olivier Boucal.

Selon lui, ”l’organisation du Gov’Athon, qui recoupe parfaitement les orientations stratégiques du projet de transformation systémique du Sénégal, est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’administration ».