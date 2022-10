Affaire Adji Sarr-Sonko : Ismaila Madior Fall donne sa position

Ismaila Madior Fall a évoqué les affaires Sonko-Adji Sarr, Sitor Ndour, etc. Interrogé par I-Radio sur le fonctionnement de la justice, il répond : « votre question m’expose à un double risque. On peut me suspecter, en tant que ministre de la Justice, d’influencer le cours de la justice. Parce que ce que je dis est susceptible d’être dans une certaine mesure à tort ou à raison d’influencer la justice ».

Deuxième risque, dit-il, « c’est que vous me fassiez violer le secret de l’instruction. Seuls les juges et les avocats qui sont habilités à se prononcer. En revanche en tant que ministre de la Justice, je veille pour une bonne administration de la justice et que les droits des accusés dans ces affaires soient respectés ». Sur une éventuelle convocation de Sonko par le juge d’instruction, il a répondu que : « je ne peux pas donner de date parce que je ne suis pas un juge d’instruction ».