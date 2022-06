Affaire Boffa-Bayotte: La perpétuité pour les coupables

La Chambre criminelle de Ziguinchor a rendu, ce lundi, son verdict, dans l’affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte qui date de janvier 2018. Le verdict tant attendu dans l’affaire Boffa Bayotte est tombé. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité René Capain Bassene considéré comme le cerveau du carnage Oumar Ampouye Bodian et César Atoute Badiatte accusé d’être celui qui a fourni les armes et les hommes pour la tuerie. Le reste du groupe est acquitté.

René Capain Basséne, Omar Ampoï Diatta et César Atoute Badiate ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par la Chambre criminelle de Ziguinchor qui a rendu son verdict dans l’affaire Boffa-Bayotte, ce lundi 13 juin 2022. Les condamnés devront aussi payer 20 millions de Fcfa à chaque partie civile. Les autres accusés ont été acquittés de toutes les lourdes charges même si deux d’entre eux ont été condamnés à une peine avec sursis pour détention illégale d’armes.

Pour rappel, le 6 janvier 2018, une trentaine d’habitants du village de Toubacouta et environs ainsi que le journaliste René Capain Bassene et l’agent a La Poste Omar Ampoye Bodian avaient été arrêtés suite au massacre de 24 bûcherons retrouvés morts dans la forêt classée de Boffa Bayotte, au sud de Ziguinchor, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Il s’en est suivi d’un long feuilleton judiciaire qui aura duré 1 mois de jugement. Mais au préalable, 14 détenus avaient été relâché bénéficiant d’un non-lieu et liberté provisoire. C’est finalement 13 qui ont été jugé et condamnés lors du procès. Ainsi René Capain Bassène et Omar Ampoye Bodian restent en prison. César Atoute Badiatte est toujours en fuite.