Affaire Bougazelli : Ce que va faire le juge

Le dossier est en phase de clôture et le Doyen des juges va bientôt rendre son ordonnance définitive. Mais auparavant, le magistrat instructeur du 1er cabinet doit transmettre le dossier au procureur, indique Les Echos.

Mais si le parquet ne réagit pas par un réquisitoire supplétif pour demander d’autres actes d’instruction, le juge pourrait rendre son ordonnance définitive après avoir reçu un réquisitoire définitif.

Pour rappel, 5 personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt par le défunt Doyen des juges Samba Sall pour association de malfaiteurs, faux et usages de faux, faux monnayage et corruption. Il avait listé des actions à mener dont la demande d’expertise de certains billets saisis et une enquête sur le patrimoine des mis en cause. Ce qui permettra de boucler l’instruction en vue de renvoyer les mis en cause en jugement ou de leur accorder des non-lieux.