Affaire des fonds attribués aux Jakartaman: Mansour Faye se justifie encore

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est rendu coupable d’un grave délit…celui de mentir publiquement au président de la République, Macky Sall. Et depuis son acte abject, le ministre Mansour Faye essaie de dédouaner en rejetant la faute sur le retard des listes de conducteurs de motos Jakarta…Mais les Sénégalais ont du mal à croire.

Mansour Faye a bel et bien menti. La note qui a été remise au chef de l’état disait ceci : « l’argent des conducteurs de motos Jakarta est disponible chez les gouverneurs »…la réponse des gouverneurs est cinglante : « les gouverneurs n’ont rien reçu ». Et le lendemain, Mansour Faye et ses services changent de version : « l’argent est encore au trésor en attendant les listes manquantes de deux associations de conducteurs de motos Jakarta »…un changement de version qui n’est autre qu’un vulgaire mensonge.

Mansour Faye, ministre et beau-frère du président de la République est dans la ligne de mire des activistes et de l’opposition qui demandent une sanction exemplaire. L’ex magistrat, Hamidou Dème, président du Mouvement Ensemble, est favorable à ce que « le ministre des Infrastructures et des transports ne soit plus maintenu à son poste ou dans le gouvernement ». Et il argumente : « Si après ce grave désaveu, ce ministre est maintenu à son poste ou dans le gouvernement, quel message la jeunesse devrait retenir de cet événement au cours duquel le Président s’est voulu champion de la rigueur et de la transparence ? ».

Mansour Faye est coupable d’un délit très grave qui doit être puni avec la rigueur qui s’impose. Aujourd’hui, les Sénégalais attendent le président sur le cas de ce beau-frère qui ne cesse d’accumuler les gaffes et d’être omniprésent dans tous les scandales. Le scandale des contrats du riz covid-19, le scandale de l’enregistrement de Sonko, son rejet des corps de contrôle, la tentative de baptiser une rue la ville de Saint-Louis du nom de son beau-frère président. Et maintenant le mensonge sur l’argent du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (Fonds Force Covid19).