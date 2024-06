Affaire des véhicules de la Présidence : Les dessous de la traque

Partager Facebook

Le cas de Dr Nafissatou Diouf, ex-directrice générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), convoquée dans le cadre d’une enquête de la gendarmerie concernant des véhicules de la présidence qui auraient disparu, est récemment revenu sur le devant de la scène. D’après Libération, la Présidence aurait demandé à la gendarmerie de retrouver 100 véhicules de son parc automobile.

Le chef de la gendarmerie a alors mobilisé la Légion ouest et la Section de recherches (SR) pour cette mission, et jusqu’à présent, une vingtaine de véhicules auraient été récupérés, selon une source du journal. La recherche se poursuit, surtout que parmi les personnes soupçonnées de détenir les véhicules, on compte des hauts gradés, d’anciens ministres, des députés, d’anciens conseillers de la Présidence et même des personnalités extérieures, y compris des marabouts.

Une vingtaine de véhicules de la présidence de la République a déjà été récupérée et stationnée devant l’état-major de la Légion-Ouest de la gendarmerie nationale.