Affaire Excaf: Le tribunal du commerce enfonce le groupe 

Le groupe Excaf continu sa plongée et ces derniers jours risque d’être décisif pour le dirigeant de cette entreprise. En effet la Chambre des procédures collectives du tribunal du commerce a pris des décisions qui enfoncent davantage le groupe.

Cette affaire risque de connaître une nouvelle tournure. Selon la source , la Chambre a constaté la cessation de paiement d’Excaf Asia Africa markets, un démembrement du groupe. Et pour accélérer les procédures, une date butoire a été fixée au 20 décembre 2020.

La même source signale que cette décision est la conséquence d’une requête de Sichuan Changhong network technologies. Plus loin on fait état que c e n’est pas tout.

La Chambre des procédures collectives a en outre, selon la même source, prononcé la liquidation des biens d’Excaf Asia Africa markets. La clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 22 décembre prochain.

Dans cette perspective, rapporte la source, un juge commissaire et un syndic ont été désignés par le tribunal.