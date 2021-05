Affaire Kanga : la CAF déboute la RDC

Qualifié sur le terrain pour la CAN après avoir battu la RD Congo (3-0) en mars, le Gabon disputera bien la phase finale au Cameroun l’an prochain ! Suite à leur défaite, les Léopards avaient saisi la Confédération africaine de football (CAF) afin de contester l’éligibilité du milieu de terrain des Panthères, Guelor Kanga, mais le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict ce mercredi et considéré que les papiers du sociétaire de l’Etoile Rouge Belgrade étaient bel et bien en règle.

La Fédération congolaise (Fecafoot) accusait le Gabonais d’avoir falsifié son identité, lui qui serait né en RDC cinq ans plus tôt que la date qui est mentionnée sur son passeport et sous le nom de Kiaku Kiaku Kiangani Guelor. Mais les documents transmis par la partie congolaise n’ont pas été jugés probants, à l’inverse des preuves fournies par la Fédération gabonaise (Fegafoot), tel que l’acte de naissance du joueur.

«Au demeurant, après avoir examiné tous ces éléments, le jury disciplinaire estime que les prétentions de la FECOFA ainsi que les éléments présentés par cette dernière n’ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d’une falsification de l’identité du joueur de la part de la FEGAFOOT ; En outre le jury disciplinaire n’a pu constater aucune irrégularité concernant l’éligibilité du joueur en question, ni de son enregistrement au sein de la CAF», a conclu l’instance. La RDC peut encore faire appel mais l’issue de cette affaire semble désormais entendue : c’est bien le Gabon qui disputera la CAN !