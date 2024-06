Affaire Médina Gounass: Réaction de la communauté Omarienne

Partager Facebook

Des affrontements ont été notés, ce lundi 17 juin 2024, dernièrement à Médina Gounass entre deux communautés religieuses faisant un mort et plus d’une trentaine de blessés après la prière de la Tabaski. Ainsi, dans une note rendue publique, la famille Oumarienne dit exprimer sa solidarité inébranlable au guide Amadou Tidiane Ba dans ces moments difficiles.

Dans un communiqué, la communauté Omarienne dit avoir appris avec consternation, au moment où les musulmans du Sénégal célébraient la fête de Tabaski, que des individus ont sciemment décidé de perpétrer un attentat contre le vénéré khalife de la cité religieuse de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba et les membres de son cortège.

Ainsi, elle a dit condamner, avec la plus grande vigueur, l’indigne attentat dont ont été victimes Thierno Amadou Tidiane et les membres de son cortège. Car, à en croire la communauté Omarienne, il est inexact de parler d’affrontements entre deux communautés, raconte L’As.

Le Khalife général de Médina Gounass l’a d’ailleurs prouvé, selon eux, durant ces incidents en appelant ses disciples à garder leur calme et à ne pas réagir. Enfin, la communauté Omarienne a invité l’Etat du Sénégal à renforcer et à garantir la sécurité du Khalife Amadou Tidiane Ba et à rétablir l’ordre, l’entente et la cohésion sociale dans la ville de Médina Gounas.