Affaire passeports diplomatiques : Des gendarmes écroués en prison

Au total six personnes ont été arrêtées entre la Présidence de la république et le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Il s’agit des hommes d’affaires Limamoulaye Seck (l’homme au cœur du réseau) et Aly Ndao, Badara Sambou et Cheikh Ibnou Araby Samb, tous les deux agents au ministère des Affaires étrangères. Ils ont été rejoints par deux gendarmes: Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangères qui facilitait l’enrôlement et le retrait des documents après leurs confections.

Il y a également l’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence. Il glissait les demandes dans le courrier de l’aide de camp qui devait être soumis, pour approbation, au président de la République. Tout ce beau monde a été condamné à un an de prison ferme, pour délivrance indue de documents administratifs, rapporte Le Soleil.

Pour rappel, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 13 décembre 2021 pour association de malfaiteurs, trafic de migrants en réunion, complicité de faux et usage de faux en écritures privées.

SudQuotidien