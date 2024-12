Match nul entre Jaraaf et USM Alger: Malick Daf réagit

Partager Facebook

Lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le Jaraaf de Dakar a décroché un match nul face à USM Alger. au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Avec un total d’un point, le Jaraaf occupe la troisième place du groupe, devant Orapa United qui partage le même nombre de points mais avec une différence de buts inférieure.

L’entraîneur Malick Daf est revenu sur cette rencontre : « L’USMA est bien organisée, ils ont remporté la Coupe CAF il y a deux ans. Ils sont venus chercher le nul. On a eu des occasions mais on n’a pas marqué. Malgré tout, je suis positif. Nous avons joué sans complexe et créé les meilleures opportunités, notamment celle de Saliou Gueye. Même si le ballon n’est pas rentré, cela fait partie du football, » a déclaré le technicien sénégalais

Toutefois il a parlé de la rencontre avec le club de la Médina dans cette compétition : « En championnat, nous sommes la meilleure attaque avec 15 buts. Mais la phase de groupes est différente. On a montré de l’intensité et des occasions, mais il reste des choses à travailler, notamment en attaque. L’équipe progresse, et nous continuerons à construire là-dessus. ». Malgré le seul point enregistré après deux journées, Malick Daf reste déterminé et motivé pour le reste de la compétition : « USMA et ASEC sont des grosses écuries, mais nous voulons rivaliser avec les grandes équipes.

Orapa sera un match à six points. Rien n’est encore joué. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre.« Le prochain défi du Jaraaf sera un déplacement au Botswana pour affronter Orapa United, une rencontre importante qui pourrait redonner espoir aux Médinois dans leur quête de qualification pour le prochain tour.