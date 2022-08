Affaire présumé viol : Les travailleurs du « SOLEIL » réclament le départ de Yakham

Le Collège des délégués du personnel et l’intersyndicale de la SSPP le Soleil a fait face à la presse ce jeudi pour alerter l’opposition nationale et internationale sur la situation du journal le soleil concernant les écarts de Yakham Mbaye

, leur directeur général. Accusé de vol et de corruption, Yakham Mbaye n’est plus le bienvenu dans ladite entreprise.

«Le Directeur général Yakham Mbaye, avec un cercle restreint de très proches collaborateurs, se sont débrouillés pour se faire de l’argent facile une fois par année par un modus operandi bien huilé. Ils déclarent des congés qu’ils n’observent jamais, tout en en jouissant des fruits. En langage plus clair, Ils encaissent les indemnités de congés (plusieurs millions) et restent en service sans même observer le minimum légal de douze jours, fixé par la loi. Ainsi, lui et ses plus proches collaborateurs se tapent des millions indus sur le dos du contribuable chaque année sans coup férir, explique le coordonnateur, Ndiol Makka Seck, d’un ton énervant».

A l’en croire, Yakham Mbaye, propriétaire du journal Libération, fait tirer son journal à l’imprimerie du Soleil et ne paye pas. Ou ne paye que rarement. La preuve, à la date du 30 juin 2022, c’est presque quarante millions que son journal (Libération) doit à la SSPP Le Soleil qu’il dirige sur la base d’une confiance abusée du Chef de l’État», regrette-il. Poursuivant, pour tous leurs marchés, un seul candidat se présente le jour de l’ouverture des prix pour rafler la mise avec des offres exactement égales aux budgets prévus. Quelques exemples ont été cités par le porte-parole des syndicats pour étayer les soupçons de collusion. Ces exemples sont entre autres: un marché de sept (07) véhicules à 150 millions attribué au seul candidat qui s’est présenté avec un avis d’appel d’offres paru dans un journal qui n’avait pas à l’époque six mois d’existence et donc complètement inconnu du grand public; Un marché de matériel informatique de 50 millions suivant le même procédé, et attribué à un spécialiste des bâtiments. Dans ce marché, un ordinateur PC a coûté au Soleil 885 000 francs TTC; Un marché de mobilier de bureau de trente millions avec des chaises de bureau à 293 820 francs CFA l’un ! Et le plus drôle dans ces marchés, c’est que les avis d’appel d’offres qui auraient dû permettre aux candidats sérieux de se présenter en nombre ne sont pas publiés dans Le Soleil alors que les avis d’attribution provisoire y sont publiés en bonne place !!! Yakham pille sans vergogne; Du papier journal acheté sans passer d’appel d’offres. Plus de 200 millions de FCfa ont été ainsi dépensés sans tenir compte de l’état des finances de notre entreprise et sans aucun respect des dispositions du Code des Marchés publics … Ils prétextent la guerre en Ukraine pour agir impunément et acheter sans passer de marché, se désole-t-il.

Dans ce sens, les travailleurs lancent un appel à l’État du Sénégal. « Les travailleurs n’en peuvent plus. Nous en avons marre des caprices de Yakham Mbaye dont nous doutons de la santé mentale, rire ». Nous en avons assez de sa mauvaise gestion de l’entreprise. Il en a fait sa . Le Soleil appartient à tous les Sénégalais, précise l’intervenant.

Pour clore ses propos, le coordonnateur a avancé qu’après le dépôt de la plainte à l’OFNAC ce mercredi et la tenue de la conférence de presse de ce jeudi, les travailleurs du groupe le soleil compte mettre en œuvre des actions concrètes d’envergure et stratégiques pour arrêter M. Mbaye et sa bande d’escrocs. Et pour y arriver, nous ne reculerons devant rien, quitte à y laisser nos vies.