Affaire Sénégal – Maroc : Le TAS rendra son verdict fin novembre

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L’affaire qui secoue le football africain depuis février va enfin connaître un dénouement. Dans un communiqué reçu à Seneweb, le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce que son verdict sera rendu fin novembre.

Qui sera champion d’Afrique 2025 ? La réponse sera connue dans un peu plus d’un mois. Dans une mise à jour relative à l’audience qui s’était tenue à Lausanne, en Suisse, entre les représentants marocains et sénégalais, le Tribunal arbitral du sport a annoncé la date de son délibéré.

« La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement. Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée «sentence du TAS». Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026 », lit-on sur le communiqué du TAS.

Lors de la finale de la CAN 2025, le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 au terme de la prolongation. Mais, après le match, les Marocains avaient introduit un recours, reprochant aux Sénégals d’avoir momentanément quitté le terrain avant le penalty manqué par Brahim Diaz. Recours que la Confédération africaine de football (CAF) avait validé, déclarant le Maroc vainqueur sur tapis vert. Le Sénégal s’était alors tourné vers le TAS pour une décision définitive.