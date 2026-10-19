Ousmane Sonko : «Il faut avoir pitié du peuple sénégalais au lieu de lui imposer des fardeaux»

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Au Sénégal, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a appelé ce lundi 19 octobre le gouvernement à «avoir pitié du peuple sénégalais», dénonçant la cherté de la vie et du carburant, au cours d’une conférence de presse sanctionnant un conclave de son parti Pastef (majorité parlementaire).

«Chaque jour, on entend qu’il y a des gens qui n’arrivent plus à s’en sortir, que la vie est dure. Il faut avoir pitié du peuple sénégalais au lieu de lui imposer des fardeaux», a dit Ousmane Sonko.

Une hausse des prix des carburants est entrée en vigueur le 15 août 2026, soit près de trois mois après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko. Le gouvernement a justifié cette décision par la crise internationale marquée notamment par les contraintes internationales et la fermeture du Détroit d’ Ormuz, où transite environ 20% de la consommation mondiale. Mais pour le leader de la majorité parlementaire, l’arguement des autorités est une «arnaque» politique.

«Nous, au Sénégal, sommes parmi ceux qui taxent le plus en Afrique de l’Ouest. C’est pour cela que notre carburant est plus cher que dans les autres pays. Si vous regardez le classement mondial et régional, pour le diesel, sur 40 pays africains, nous sommes le 6e pays le plus cher (…) En Afrique de l’Ouest, nous sommes le 6e sur 8 pays, ou le 6e sur 12 pays. Il y a des pays, même des pays enclavés comme le Burkina Faso, où ils sont obligés de passer par nos ports pour acheminer leur carburant, et pourtant c’est moins cher chez eux que chez nous. Si vous prenez l’essence, sur 170 pays à travers le monde, le Sénégal est le 108e pays le plus cher», a déploré Sonko.

Pour rappel, les prix à la pompe ont augmenté de 70 FCFA pour le supercarburant (passant à 990 FCFA/L) et de 75 FCFA pour le gasoil (passant à 755 FCFA/L) en raison de la flambée des cours mondiaux du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient et de la nécessité d’ajuster les finances publiques, selon les justificatifs du gouvernement.