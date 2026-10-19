Bourses de sécurité familiale : Ousmane Sonko dénonce une « arnaque budgétaire »

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Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a vivement critiqué, lundi, la gestion des crédits destinés aux Bourses de sécurité familiale dans le cadre de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Lors d’une conférence de presse, il a dénoncé un écart entre les annonces du gouvernement, qui avait promis de porter l’enveloppe de ce programme social à 70 milliards de FCFA, et les montants qu’il affirme avoir relevés dans le document budgétaire.

« Le montant initial qu’on devait inscrire dans la loi de finances pour les Bourses de Sécurité Familiale, c’était de 51 milliards 480 millions F. Quand on est venu aux arbitrages budgétaires à la Primature, on a vu que la situation était difficile et qu’il fallait faire des coupes. On a dit au ministère des Finances : “Nous allons inscrire 35 milliards dans la loi de finances initiale. Quand nous irons à la loi de finances rectificative, nous compléterons le reliquat” », a-t-il expliqué.

Selon Ousmane Sonko, les crédits prévus dans la LFR sont pourtant ramenés à 22 milliards de FCFA, au lieu du complément annoncé. « Lorsqu’ils disent 70 milliards, ce qu’ils ajoutent en réalité, c’est exactement 12 milliards. Mais moi, quand j’ai ouvert cette loi de finances rectificative et que je suis allé au niveau du Fonds de soutien à l’énergie, j’ai eu la surprise ! Parce qu’ils n’ont inscrit que 22 milliards. C’est-à-dire que même les 35 milliards qu’ils avaient inscrits dans la loi de finances initiale, ils les ont réduits pour les ramener à 22 milliards », a-t-il déclaré. Selon lui, c’est dénoncer une « tromperie pure et simple ».

Le président de l’Assemblée nationale a également contesté l’argument selon lequel la réduction des subventions aux hydrocarbures permettrait de financer davantage les transferts sociaux. « Dans une famille de 8 personnes, si vous calculez, chaque personne qui doit recevoir la Bourse de Sécurité Familiale, même si c’était les 70 milliards qu’ils avaient mis chaque membre de la famille recevrait 17 500 FCFA par an. Mais ce qu’on leur retire sur la subvention, c’est 12 500 FCFA. Ce qui fait qu’au final, à chacun, ils ne donnent que 5 195 FCFA ! Voilà ce qu’est cette politique sociale : donner d’une main pour reprendre de l’autre », a-t-il soutenu.

Ousmane Sonko a également mis en doute la capacité du gouvernement à porter à un million le nombre de ménages bénéficiaires des Bourses de sécurité familiale en 2027, avec une enveloppe annoncée de 140 milliards de F CFA alors que selon lui, les 355 013 ménages actuellement concernés n’avaient toujours pas reçu leurs allocations en octobre.

« Aujourd’hui, ces 355 013 familles, vous n’arrivez même pas à les payer ! Nous sommes au mois d’octobre et elles n’ont pas été payées, vous ne pouvez pas les payer ! Et vous dites que vous allez passer à un million de familles ? (…) C’est de l’illusion ! Et excusez-moi du terme, mais c’est de l’arnaque ! C’est de l’arnaque budgétaire ! », a-t-il lancé.