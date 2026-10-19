Thiès – L’école publique Iba Caty Ba « sans toit, sans classe » : Le cri d’alarme des anciens élèves de la génération 80

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‎ »Cela fait une semaine que les services de la mairie ont déposé les toitures de l’école publique Iba Caty Ba de Thiès. Des jours que les salles de classe restent à ciel ouvert, sans que personne ne sache quand les travaux reprendront. ‎Chaque matin, pourtant, les enfants se présentent à l’école, l’envie d’apprendre dans le regard, ils font le va-et-vient devant des classes qu’ils ne peuvent plus occuper.

Pendant ce temps, le programme prend du retard et la motivation de ces jeunes écoliers se compromet de jour en jour».

Ce cri du cœur émane des anciens élèves de la génération 80 de l’école publique Iba Caty Ba, à proximité de la promenade des Thiessois (ex-place de France). Ils interpellent le maire de la Ville, Dr Babacar Diop, l’édile de Thiès-Est et le ministre de l’Élevage Me Ousmane Diagne sur le calvaire des enfants.

Aussi de poursuivre : «Nous, anciens de cet établissement scolaire, ne remettons pas en cause la nécessité de réhabiliter l’école. Nous saluons même l’intention et l’initiative. Mais des travaux entamés puis abandonnés ne sont plus une réhabilitation : ils deviennent un danger et un préjudice. Un danger, car des salles découvertes exposent les enfants au soleil, à la poussière et aux éventuelles intempéries, et leur interdisent d’y entrer en sécurité. Un préjudice, car chaque journée perdue est un droit à l’éducation qui leur est retiré.»

‎Ils rappellent que «l’école est le premier espace d’égalité des chances. Pour beaucoup de familles des quartiers riverains, l’école publique est le seul chemin vers un avenir meilleur. Quand ce chemin est interrompu, ce sont nos enfants et nos neveux qui en paient le prix.» ‎

C’est pourquoi «nous venons, avec respect, mais avec insistance, demander aux autorités locales compétentes : « la reprise des travaux et la pose des toitures » ou « une solution provisoire sans délai (salles temporaires ou une relocalisation) », afin que les cours reprennent dès maintenant».

À l’attention des maires, les anciens élèves de la génération 80 d’Iba Caty Ba rappellent que «derrière cette école au cœur de la ville de Thiès, il y a des centaines de petites vies qui attendent. Des enfants qui ne demandent pas un luxe, seulement un toit, une salle pour apprendre. Chaque jour de retard est un jour de trop.» Ils demandent aux autorités d’agir vite, pour « rendre à ces enfants leur école, et à leurs parents la confiance qu’ils placent dans cet établissement scolaire».