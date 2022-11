Affaire Sweet Beauty: Yewwi Askan Wi donne son verdict

Suite à la convocation de Ousmane Sonko ce jeudi, président du Pastef et membre de la coalition de YEWWI ASKANWI dans l’affaire Sweet Beauty , les leaders de Yewwi Askan Wi ont convié la presse nationale et internationale à un point de presse ce mercredi 2 novembre 2022 au siège du PRP. Ils se disent convaincus que c’est un dossier politique pour empêcher Ousmane Sonko d’être candidat à la prochaine présidentielle.

Les leaders de la coalition YEWWI ASKAN WI, Khalifa Sall, Aïda Mbodj , Habib Sy ou Cheikh Tidiane Youm ont donné leur point de vue sur la situation de Sonko. Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal : « Ousmane Sonko n’est en aucun cas coupable des faits dont on l’accuse, il s’agit là d’un complot purement politique établi par le gouvernement pour le discréditer auprès de la population afin de pouvoir le dégager pour les élections présidentielles à venir. Mais Ousmane Sonko sera candidat aux élections présidentielles à tout prix » Aïda Mbodj a étalé ses convictions : » Lorsque Sonko a été accusé de présumé viol sur la personne de Adji Sarr, YEWWI ASKANWI n’avait pas encore vu le jour et je peux dire que c’est en partie la raison de notre coalition car les mêmes faits s’étaient produits avec Khalifa Sall et Karim Wade. J’ai défendu Sonko en tant qu’avocat et franchement la corruption est à son comble dans ce pays. Lui je le considère comme mon fils. Macky Sall devait faire marche arrière.

Avec les élections législatives passées, il devrait comprendre que la population est au côté de la vérité et bien-sûr la vérité c’est Ousmane Sonko. Sonko est notre champion et il fait partie des leaders que le peuple a désignés comme dirigeants. » Cheikh Tidiane Youm du Pur a abondé dans le même sens : » Le président Khalifa Sall était absent du Sénégal mais il a tout fait pour rentrer afin d’apporter sa solidarité à Ousmane Sonko. La coalition YEWWI ASKANWI est aujourd’hui plus soudée que jamais car nous sommes une famille. Sur ce dossier, je n’y reviendrai pas car les avocats sont là pour cela ; nous demandons le respect de la démocratie car Macky Sall essaie de mettre khalifa Sall et Karim Wade hors jeu et il veut faire la même chose avec Sonko. Lors des élections législatives, il a été battu et il le sera encore avec les élections présidentielles à venir. Cependant, la justice doit revoir sa démarche et ne pas être là pour l’Etat. Nous dirons à Macky Sall qu’il est à la fin de son mandat donc il ne devrait pas encombrer sa dignité.” A sa suite, Habib Sy n’a pas non plus mis de gants : » YEWWI ASKANWI est aujourd’hui une grande famille et nous nous soutenons les uns les autres.

Donc après la tragédie qui a frappé notre frère Ousmane Sonko, le pays est encore secoué. Tout le pays sait parfaitement qu’il s’agit là d’un pur complot contre la personne de Ousmane sonko qui lui-même a dit à ses avocats de laisser la justice faire son travail afin que la paix règne dans le pays. Pourquoi à chacune de ses rencontres avec le juge, les forces de l’ordre et la police encerclent toute la ville ? Donc je veux que tout le pays sache que c’est Macky Sall lui-même et son gouvernement qui sèment la discorde dans le pays. Il est impossible de sauver le soldat Macky Sall qui doit surveiller ses arrières et les soi-disant projets qu’il a mis en place ne sont pas sortis de sa propre imagination.

Son public est parti et c’est le public de Ousmane Sonko qui est arrivé . Vous , magistrats qui nous jugez surtout Sonko honorez la justice, n’acceptez pas de vous soumettre à ce régime de complot. Macky doit se résoudre qu’un 3e mandat est impossible et Ousmane Sonko sera candidat, khalifa Sall sera candidat et Karim Wade sera aussi candidat aux élections présidentielles à venir » annonce -t-il. Ousmane Sonko fera face au doyen des juges ce jeudi dans le dossier où il est accusé de viol.

FATOU BA (stagiaire)