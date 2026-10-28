Affiche géante de la Première dame aux Mamelles : Yoro Dia dénonce « une faute de goût »

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Connu pour son franc-parler et ses analyses incisives, le Dr Yoro Dia s’est indigné de l’installation d’une immense bâche à l’effigie de la Première dame, déployée à flanc de colline sur l’un des sites les plus emblématiques de Dakar : les Mamelles.

Pour l’ancien ministre, cette intervention visuelle constitue une véritable « faute de goût » qui balafre le flanc de cette belle colline dont la vue est sublime. Il déplore ainsi l’impact paysager de cette communication officielle qui vient dénaturer un cadre naturel exceptionnel, situé juste en contrebas du phare

Plutôt que d’arborer une affiche politique ou institutionnelle sur ce site hautement symbolique, Yoro Dia propose une alternative culturelle et historique forte.

Dans sa critique, il rappelle la dualité géographique des lieux et suggère une autre ambition mémorielle.

« Sur l’une des mamelles, il y a le monument de la renaissance africaine. Sur l’autre mettez une statue de Cheikh Anta incarnation de cette renaissance plutôt que l’affiche de la 1ere dame qui balafre le flanc de cette belle colline dont la vue est sublime », a-t-il déclaré.