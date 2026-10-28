Pool judiciaire financier : Moussa Seydi libéré sous bracelet électronique

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La Chambre d’accusation financière a ordonné, ce mercredi, la libération de Moussa Seydi, ancien directeur de l’Administration pénitentiaire, inculpé dans l’affaire des marchés de bracelets électroniques de plus de 13 milliards F CFA. Après le refus du juge d’instruction financier, ses avocats avaient saisi la chambre d’accusation, qui a statué sur son cas.

Placé sous mandat de dépôt le 15 juin 2026, après son interpellation à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Moussa Seydi est assigné à résidence à Dakar, sous surveillance électronique. Il est contraint de rester chez lui entre 21 h et 6 h et ne peut quitter la région de Dakar sans autorisation judiciaire. Tout contact avec ses co-inculpés et les témoins lui est également interdit.

Ce mercredi, il a été libéré malgré l’opposition du parquet général. Moussa Seydi est poursuivi pour détournement présumé de deniers publics, escroquerie, faux en écriture publique, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Le dossier porte sur deux contrats conclus en 2023 entre le ministère de la Justice et la société Cenko, pour l’acquisition de bracelets électroniques et la création d’un centre de sécurité cybernétique. Les manquements sont estimés à 7,4 milliards F CFA pour le premier marché et à 2,8 milliards F CFA pour le second.

L’instruction se poursuit devant le juge du 3e cabinet du Pool judiciaire financier.