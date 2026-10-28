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Aminata Sy inhumée à Ngaolé, son village natal

28 octobre 2026 Actualité

 

Retrouvée morte ce dimanche à Podor, la lycéenne Aminata Sy a été inhumée en début de soirée dans son village natal de Ngaolé, en présence de plusieurs personnes venues lui rendre un dernier hommage. En plus de ses études au lycée, la jeune fille fréquentait également l’école coranique.

Sa dépouille avait été acheminée dans la localité, où ses proches et les habitants l’attendaient pour les obsèques. Son père, Mamadou Sy, avait auparavant lancé un appel pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort.

 

Aminata Sy repose désormais dans son village natal. Sa disparition laisse sa famille dans la douleur, tandis que son père réclame que la vérité soit établie.

Paix à son âme.

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