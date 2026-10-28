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Interpretation de la Loi d'amnistie: Le Pastef défend sa proposition de loi
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Menaces contre Ousmane Sonko : PASTEF exige une action immédiate du Parquet de Dakar

28 octobre 2026 Actualité

 

Le parti PASTEF – Les Patriotes a vivement réagi à ce qu’il qualifie de « propos extrêmement dangereux » tenus par Arona Coumba Ndoffène Diouf, membre du parti présidentiel Kiiraay, l’accusant d’avoir « demandé publiquement aux responsables de son parti de mettre en œuvre un complot dont l’objectif serait d’éliminer le Président Ousmane Sonko ».

 

Dans un communiqué, le parti dénonce un climat de « banalisation des discours de haine par les membres de la mouvance présidentielle » et des appels répétés à « recourir à la force pour entraver les actions politiques de PASTEF et de son Président ».

 

Estimant que ces menaces constituent notamment des « infractions à la loi » et une « atteinte à la sûreté de l’État », le Bureau Politique National du PASTEF appelle le Parquet de Dakar à apporter une « réponse immédiate » et interpelle directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de « mettre immédiatement fin à ces infractions à la loi, émanant de son parti Kiiraay ».

 

Le parti rappelle que « les tentatives et complots politiques ont, dans un passé récent, plongé le pays dans le chaos », tout en affirmant sa « ferme décision de protéger son leader » face à ce qu’il analyse comme le retour de l’impunité pour les « commanditaires et auteurs des événements criminels de 2021-2024.

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