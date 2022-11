Africain Leadership Awadrs 2022: Président Mbagnick Diop « L’intégration africaine est en route. »

Les « Africain Leadership Awards » de l’Edition 2022 ont été célébré avec un grand succès cette année à NEW YORK- USA. Présidé par M. Mbagnick Diop, Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), cette cinquième édition des African Leadership Awards est depuis 5 ans, inscrit sur les pages mémorables de l’histoire Africaine de l’Excellence et du Leadership.

Les « AFRICAN LEADERSHIP AWARDS » réunit chaque année des africains chefs d’entreprises, hommes d’affaires, acteurs politiques et entrepreneurs qui sont des modèles d’excellence et d’innovation dans leurs secteurs respectifs. Pour cette cinquième édition, ils sont nombreux à recevoir, ce 05 novembre 2022, des prix notamment monsieur Cellou Dalein Diallo, Président de l’UFDG et vice-président de l’international libéral.

Cette année, beaucoup de personnalités ont fait le déplacement, pour honorer et célébrer l’excellence africaine, afro-américaine, ici à New York, après trois éditions à Paris, une quatrième à New York et pour boucler la boucle à New York. Dans son discours de Bienvenue, le président Mbagnick Diop, n’a pas manqué de faire l’éloge de l’intégration africaine qui selon lui est en route, et lui et d’autres leaders africains vont édifier une nouvelle Afrique gagnante, intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens.

Comme vous le savez, les African Leadership est une alchimie de bravoure et d’humilité, d’audace et de capacité d’anticipation. Nous sommes très fiers de l’importance de cette grande édition 2022 ici à New York qui consacre le Leadership de l’Elite Africaine dans sa nouvelle plateforme d’excellence laisse entendre le président du MEDS.

« IT’S AFRICA TIME NOW » le temps de l’Afrique est bien arrivé, est le terme marquant utilisé par le président Mbagnick Diop, pour montrer que chaque africain a le devoir patriotique de sauvegarder le patrimoine, malgré toutes les tentatives manifestes et latentes du « Négative Soft power ». Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique doit défendre son model et sa sécurité économique dans le monde.

Cependant, selon le président du MEDS, nous avons le devoir d’intégrer et d’adapter toutes les connaissances techniques, technologiques, notamment, converger vers la création d’emplois innovants, viables et décents pour notre jeunesse dans cette économie de la connaissance, via le Numérique, la Transformation digitale, l’Intelligence artificielle, la Fintech, le Biomimétisme, l’Economie bleue, l’Economie verte, l’Economie orange, le Big data, le Low-tech, l’Economie circulaire etc…, etc… narre t-il.

Sous la présence de plus de 30 nationalités différentes, M. Mbagnick Diop a eu le plaisir et une conscience de se donner la mission de motiver les soldats économiques, les leaders, également de récompenser les illustres décideurs africains, qui se sont distingués sur le continent et à l’international et qui font rayonner l’image d’une Afrique prospère, créative et travailleuse, source de fierté. Raison pour laquelle , le président du MEDS s’est dit être heureux et fier d’accueillir à New York , pour récompenser les valeureux et meilleurs leaders Africains.

Selon Mbagnick Diop, l’organisation d’un tel évènement est un vrai challenge, un grand exercice de style et un bel exemple concret de leadership abouti. Une occasion pour Celou Dallein Diallo d’exprimer de vives félicitations à l’ensemble des membres du comité d’organisation et une mention spéciale à l’équipe de Promo Consulting avec à leur tête le général manager Moustapha DIOP.

Aujourd’hui, il appartient aux africains avant tout, de s’approprier cette soirée et d’y accrocher des étoiles, des réussites multiples de ses élites, afin d’offrir au monde entier, un paysage fleuri, rayonnant, qui reflète le « vrai visage » et la réalité des capacités et succès africain. Après les grands succès des Cauris d’or depuis près deux décennies, et malgré les pâles copies et les imitations de cette prestigieuse cérémonie, nous avons élargi la célébration de l’excellence régionale aux 54 pays du continent Africain en gardant toujours comme crédo : l’Excellence, l’Innovation et le pari de l’action témoigne t-il.

En effet, C’est après 05 éditions en occident, que le comité a décidé d’organiser les African Leadership Awards tous les 2ans. Et La prochaine aura lieu le 02 novembre 2024 à l’hôtel Atlantique à Dubaï. A préciser que les Cauris d’Or auront bien lieu tous les ans à Dakar et en 2024 pour la 19e édition.