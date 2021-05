Afrique: La conscience historique !

Y a des problèmes majeurs auxquels l’Afrique est confrontée et le manque de conscience historique, fondement de toute conscience civique nationale. C’est cet absence criarde de conscience historique qui fait qu’on aura beau conseiller de grandioses monuments architecturaux, appeler le peuple et surtout sa jeunesse à un meilleure respect de ceci, rien n’y fera

Quand on ne sait pas d’où l’on vient, ce que le passé recèle comme information, comme exemple à suivre ou à ne pas suivre, on ne peut pas mesurer sa juste valeur, le respect, la considération dû à toutes réalisations humaine, fut-elle la plus grandiose.

C’est ce vide psychologique qui fera que l’on ne respectera aucun monument ou l’on déversera au contraire des ordures si ce ne sont les malades mentaux qui y éliront domicile dans une inconscience civique nationale qui donne le vertige.

L’autorité civile doit prendre soin d’armer notre peuple de cette conscience historique par laquelle un peuple, notre peuple ne peut comprendre les enjeux de l’heure et avenir.

Cette conscience historique le rend efficace contre l’incivisme, les préjugés et les criminels orgueils.

Alors trêve de commentaires et de lamentations sur l’incivisme de notre peuple et singulièrement de sa jeunesse car nous sommes tous responsables, l’autorité publique en premier.

En effet, quand une jeunesse est abreuvée d’images extraverties, quand on ne se préoccupe pas de son histoire, quand elle est l’objet de toute forme de condescendance, il n’y a là rien à attendre d’acte citoyen salutaire.

Les monuments auront beau être grandioses, personne ne s’en préoccupera.