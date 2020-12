AFRITECH: 3000 STARTUPS, 1000 INVESTISSEURS, 1OO CONFERENCIERS, 25000 VISITEURS ATTENDUS D’ICI A 3 ANS

AFRITECH qui a remplacé le Salon des Startups du Meds sera le plus important salon de l’Afrique de l’ouest consacré à l’innovation technologique liée à l’internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la robotique, la réalité augmentée, l’impression 3D, l’intelligence artificielle entre autres innovations.

L’objectif d’AFRITECH dans les trois (03) années à venir c’est d’accueillir 3000 startups, plus de 1000 investisseurs, plus de 500 journalistes, une centaine de conférenciers internationaux, 25.000 visiteurs et plus de 200 personnalités du monde entier.