CAN 2025 : Les Lions se qualifient

LinkedIn Ce mardi après-midi, les hommes de Pape Thiaw ont dû s’arracher sur la pelouse du Malawi pour la quatrième journée des qualifications à la CAN 2025 (0-1). Malgré de nombreuses situations, il aura fallu un coup-franc de Sadio Mané à la dernière seconde pour assurer la qualification.

Les Lions ne voulaient pas encore attendre avant de composter leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, même si une contre-performance ne les éloignait pas de la vérité. Il reste néanmoins que ce mardi après-midi, à Lilongwe, la bande à Pape Thiaw a failli retomber dans ses travers. Brillants avec les mêmes difficultés sous Aliou Cissé, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont finalement assuré l’essentiel en tuant le suspense et en s’évitant deux derniers matchs à couteaux tirés, en novembre prochain avec un déplacement pour affronter un Burkina Faso déjà qualifié et la réception du Burundi qui conserve quelques chances de qualification. Articles similaires Partager Facebook

