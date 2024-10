Lancement du nouveau « REFERENTIEL » des Politiques Publiques: Sonko liste les maux du Sénégal et dévoile les grands axes du « projet »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les nouvelles autorités ont procédé, ce lundi, au lancement du nouveau référentiel des politiques publiques « Sénégal 2050 ». Dans son allocution, le Premier ministre a indiqué que les problèmes qui gangrènent l’économie sénégalaise sont, entre autres, un modèle économique non valeureux, un secteur privé non performant, la mal gouvernance, etc. Ousmane Sonko a également profité de l’occasion pour dévoiler la stratégie nationale de développement du Sénégal qui s’articule autour de quatre axes.

Le Premier ministre a pris part, ce lundi, au lancement du nouveau référentiel des politiques publiques pour les 25 prochaines années. Prenant la parole, Ousmane Sonko a confirmé le diagnostic qui a été fait sur la gestion du régime sortant et récemment exposé par le gouvernement. Selon lui, les maux qui ont empêché le Sénégal de connaître un développement économique se résument en un modèle qui ne crée pas de valeur avec une croissance économique d’à peine 0,4% en moyenne du PIB, un secteur privé qui ne génère pas assez d’emplois, une population active mais peu productive avec 80% d’ouvriers, de commerçants et d’artisans, une gouvernance qui ne favorise pas l’éclosion, entre autres.

En parallèle, le chef du gouvernement cite le Maroc où il y a 500 entreprises pour 10 000 habitants contre 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal et 709 pour le même nombre d’habitants pour Singapour. Poursuivant son diagnostic, Ousmane Sonko indique que le secteur privé sénégalais crée deux fois moins d’emplois que le secteur public. Quatre Sénégalais sur dix vivent dans la pauvreté, fait-il savoir avant de mentionner, dans la foulée, que le Sénégal est classé 169e sur 192 en termes d’indice de développement humain. En conséquence, le Premier ministre soutient que ces problèmes ont créé un « cercle vicieux de dépendance et de sous-développement » qui a empêché le Sénégal de suivre les trajectoires vertueuses qu’il aurait dû emprunter ces dernières décennies.

Sur un autre registre, il est revenu sur les grands axes du nouveau référentiel des politiques publiques. Ousmane Sonko a présenté le document de référentiel sous forme de baobab avec ses racines, son tronc, ses branches et ses fruits qui constituent les quatre axes stratégiques pour une transformation systémique du Sénégal. Il s’agit de la gouvernance et de l’engagement panafricain ; de l’aménagement et du développement durable du territoire ; du capital humain et de la justice sociale et enfin de l’économie compétitive et de la création d’emplois. Répondant aux allégations selon lesquelles le « Projet » Pastef a été acheté, Ousmane Sonko précise que l’équipe de conception du nouveau référentiel des politiques publiques est composée d’experts de la Primature et du ministère de l’économie sous la direction du ministre et du Secrétaire général du gouvernement avec l’assistance du cabinet « Performances » de Victor Ndiaye.

Ousmane Sonko n’a pas manqué de lancer des piques aux opposants qui soutiennent qu’il n’y a pas encore de rupture. D’après lui, la rupture est déjà là et elle se sent à travers les actes posés par le nouveau régime, notamment le diagnostic « exhaustif » fait sur l’état des finances publiques.

El HADJI MODY DIOP