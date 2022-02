AIBD: Les travailleurs dénoncent la discrimination au sein de l’entreprise

Mécontents de leurs mauvaises conditions de travail, les employés du groupe de sécurité aéroportuaire américain, Securiport Sénégal ont, ce 23 février, haussé le ton pour dénoncer la discrimination raciale, professionnelle et salariale au sein de l’entreprise.

Affiliés au Syndicat des Personnels des Activités Aéronautiques du Sénégal (Synpaas) de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), les travailleurs ont alerté sur une bamboula estampillée du duo franco-belge Teddy Beaulieu et Luc Keppens, respectivement Directeur Technique et Directeur Général de Securiport qui, selon le syndicat, imposent des conditions de travail insoutenables aux agents sénégalais doublées d’affectation injustifiées avec des salaires insignifiants par rapport au chiffre d’affaires de la société estimé à 75 milliards FCFA par an.

Plusieurs points de revendications ont été évoqués par les travailleurs mentionnés dans une lettre de doléances adressée au directeur général de Securiport Sénégal, Luc Keppens.

Les employés ont notamment exigé de leur tutelle, le départ du directeur technique, Teddy Beaulieu en renseignant sur un éventuel mouvement d’humeur si aucune amélioration n’est apportée sur leurs conditions de travail. Le syndicat a, toutefois, invité le Chef de l’État, Macky Sall et son gouvernement à prendre leurs responsabilités pour éviter d’en arriver à un blocage des activités aéroportuaires.

Le Sympaas a saisi l’occasion pour insister sur la concrétisation des terrains de Daga Kholpa promis aux travailleurs de l’AIBD et l’actionnariat, mais aussi pour réclamer le départ du courtier de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’AIBD.