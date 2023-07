Air Sénégal et Sonatel signent une convention de partenariat

La compagnie Air Sénégal a procédé, hier, à la signature de partenariat avec Orange le lundi 24 juillet. Cet accord cadre comporte plusieurs streams notamment la mise à disposition de contenus Wido à bord des vols Air Sénégal, la synergie Programme Teranga Air Sénégal – Programme Sargal, l’organisation de jeux concours Orange/Air Sénégal, l’offre fibre au personnel Air Sénégal, l’achat de billets Air Sénégal pour les déplacements professionnels du personnel de la SONATEL et la communication digitale (réseaux sociaux, Orange et moi, push sms, …)

La Compagnie Air Sénégal et la Sonatel ont signé un partenariat stratégique. « Cette signature est partie d’une ambition commune de nos deux structures de travailler ensemble pour le rayonnement du Sénégal à l’international », a déclaré le DG d’Air Sénégal. Alioune Badara Fall ajoute : « Ce mariage nous permettra également d’offrir encore plus à nos passagers avec des contenus locaux pour le divertissement à bord et plus de privilèges avec la création d’une passerelle entre les programmes de fidélité Teranga d’Air Sénégal et Sargal d’Orange. En l’occurrence, un passager Air Sénégal pourra convertir ses points Teranga en points Sargal et vice versa. » Le DG d’Air Sénégal a exhorté à des partenariats avec des sociétés à fort élan patriotique. En effet, Alioune Badara Fall révèle que les compagnies africaines ont du mal à tenir dans ce marché où le coût d’exploitation est très élevé. Toutes les compagnies Ouest africaines, déduit-il, éprouvent des difficultés, liées à un manque de partenaires stratégiques. Ces dernières s’appuient régulièrement sur des postes coûteux, liés à l’exploitation de la compagnie aérienne.

Ensuite, « le prix du kérosène est trop élevé pour nous étant donné quand vous bénéficiez d’un partenariat avec des grands de ce monde, vous bénéficiez d’une réduction sur le coût du carburant. Ce qui n’est pas notre cas. Nous, on achète au prix fort. Quand vous achetez des pièces seules pendant que vous n’avez pas de partenaires stratégiques, il vous arrive d’acheter des pièces beaucoup plus chères pour la maintenance. »

« Quand vous n’avez pas de centre de maintenance ce qu’a prévu Air Sénégal dans quelques mois, vous allez faire la maintenance à l’étranger. Ce qui fait que, tous vos coûts sont plus élevés que les autres compagnies. Raison pour laquelle, la concurrence est difficile. »

Il précise : « Si les billets Dakar-Paris ou Dakar-Barcelone sont moins chers que les billets Dakar-Abidjan, c’est parce que nous n’avons pas les mêmes coûts en termes d’amortissement, en termes d’exportation totalement opposée à ce qu’ils subissent. Ce qui explique le coût élevé de nos billets », a-t-il conclu.