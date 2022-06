Algérie: L’ancien footballeur Rabah Madjer condamné à six mois de prison ferme

Rabah Madjer rattrapé par la justice. L’ancien attaquant légendaire de l’Algérie, désormais âgé de 63 ans, a été condamné à six mois de prison ferme et 100.000 dinars (640 euros) d’amende pour « fausses déclarations » ce jeudi, par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) dans l’affaire l’opposant à l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep).

Madjer et un autre accusé, M. Brahim, ont aussi été condamnés à verser 500.000 dinars (320.000 euros) à l’Anep qui s’était constituée partie civile. L‘ex-attaquant vedette de l’équipe de football d’Algérie et du FC Porto et ancien sélectionneur national, Rabah Madjer, a été condamné jeudi à Alger à six mois de prison ferme, a confirmé l’ancien joueur en déclarant qu’il allait faire appel.