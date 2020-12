Aliou Dembourou Sow dérape encore

Le député de l’Apr, Aliou Dembourou Sow dérape qui avait appelé à prendre des machettes contre les anti-3ème candidature de Macky Sall. Il a encore dérapé hier lors du passage du ministre Abdou Karim Sall à l’Assemblée nationale en tenant des propos ethnicistes pour justifier son intervention en langue pulaar. « Celle qui préside les travaux se nomme Aida Sow Diawara, le ministre est un Sall (Abdou Karim Sall), le ministre des Finances et du Budget est un Diallo (Abdoulaye Daouda Diallo) et celui en charge du Travail et des Relatons avec les Institutions est un Sy (Samba Sy) », a-t-il fait savoir, dans des propos repris par Les Echos.

Une façon de dire, croit savoir le journal, que tous les gens nommés sont des Hal-Pulaar. Interpellé sur ses propos contre les détracteurs du 3e mandat de Macky Sall, le député Apr dit ne “rien regretter ”. « Je suis très à l’aise. Et d’ailleurs, je ne dors bien que quand j’ai fini de mettre et de savoir ma machette sous la couette », dit-il, très fier.