:Aliou Dembourou Sow étoffe le “Macky” et étouffe l’opposition…

A l’instar des autres responsables du parti présidentiel, l’honorable député Aliou Dembourou Sow a,lui, aussi effectué une descente à la base, ce week-end. Au niveau de sa localité de Ranérou- Ferlo (Matam), chef-lieu de département du même nom, le jeune parlementaire apériste a,ainsi, renoué avec la foule des grands jours.Cette rencontre qui a vu la présence de presque l’essentiel des ténors de l’Alliance Pour la République (APR) et de ses alliés, avait pour objectif d’informer et de sensibiliser sur des questions de l’heure comme l’entreprenariat des jeunes:”Cette réunion nous permet d’animer notre base politique.Elle réunit les différentes sensibilités de notre parti et de notre coalition.Nous voulons mettre aussi à profit cette manifestation pour parler des projets et autres programmes porteurs du gouvernement de la République du Sénégal à l’intention des jeunes.Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall vient , récemment, d’engager des fonds colossaux pour redonner plus d’espoir à la frange juvénile.Nous invitons tous les jeunes du Sénégal en général et, du Fouta en particulier,de tout faire pour répondre favorablement à cet appel salvateur et de n’écouter pas les sirènes pessimistes des trublions et autres fossoyeurs de la République à l’image d’Ousmane Sonko et sa bande d’incapables”, a invité Aliou Dembourou Sow avant de rassurer :”Au niveau du département de Ranérou-Ferlo, l’opposition n’existe plus.Nous sommes en roue libre.Nous avions engrangé lors de la dernière Présidentielle de 2019, 93% des voix valablement exprimées en s’adjugeant le rang de 3ème au niveau national.Aux prochaines échéances, nous parions sur 100% car, les quelques résidus de l’opposition ont finalement fait le bon choix en venant de ranger au niveau de notre mouvance.C’est le lieu de remercier vivement monsieur Amadou Daha Diallo, Secrétaire Général du RP(Parti de la Réforme) qui est venu, lui aussi, se joindre à nous pour soutenir le camp présidentiel”. Et le Président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo de tirer à bout portant sur l’opposition :” L’opposition sénégalaise doit accepter regarder la vérité en face.Elle n’existe que de nom.Elle agite en vaines menaces pour se faire peur. Sonko et ses “Sonklés” sont avertis (je le répète !!!). Ils doivent savoir raison garder.Nous sommes un État de droit et que leur abus de mots et mensongers grossiers ne peuvent plus prospérer.On ne laissera plus jamais qu’on attente à la quiétude des paisibles citoyens sénégalais pour des broutilles”, dit d’un ton sec, le député Aliou Dembourou Sow.