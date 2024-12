Incendie à Niague : la thèse d’un meurtre suivie de suicide agitée

This handout picture taken and released by the Paris firefighters brigade (BSPP) in the night of February 5, 2019 shows a fire in a building in Erlanger street in the 16th arrondissement in Paris, that killed 8 people. - A woman has been arrested over a deadly blaze that killed eight people in Paris and police are treating the fire as a possible arson attack, a prosecutor said early on February 5. (Photo by Benoît Moser / BSPP - Brigade de sapeurs-pompiers de Paris / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Benoît Moser / BSPP" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

LinkedIn Un couple aux relations très heurtées a été découvert mort dans leur maison à Niagues secouée par une forte détonation survenue dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre 2024. Les Echos et L’OBS qui reparlent de la tragédie révèle des éléments troublants. Les mêmes sources, citant des voisins du couple, écarte d’ores et déjà le court-circuit et thèse de l’explosion de la bonbonne de gaz. «On a entendu des gens dire que l’explosion suivie d’un incendie serait due à une bonbonne de gaz. Mais, cela est archifaux. La bonbonne qui a été trouvé dans la chambre était vide», rejettent les interlocuteurs du journal. Qui avancent que le couple battait de l’aile. Les Échos, se référant toujours à ses informateurs, rapporte que le commerçant O.K. Seck, âgé de 50 ans, et son épouse K. Diouf, 46 ans, «se sont séparés à maintes reprises avant de se réconcilier». Pire, «Outre les turbulences dans le foyer, le mari proférait tout le temps des menaces de mort à l’encontre de son épouse, et jurait sur tous les saints de se donner la mort après», embraye le voisinage. Qui souffle que «Seck avait déjà tenté de mettre sa menace à exécution».

L'audition de la domestique, hospitalisée en soins intensifs après de graves brûlures sur le corps, sera déterminante.

