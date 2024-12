Politique: Gestion des biens au Sénégal, Pr Penda Mbow : « Un fonctionnaire ne peut pas devenir milliardaire… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La question sur les biens mal acquis refait surface au Sénégal et nombreux sont des gens qui s’y intéressent. A cet effet, le professeur Penda Mbow s’est intéressé sur la question et a bien tenu à éclaircir la lanterne.

Pour le professeur Penda Mbow, personne ne peut être milliardaire en peu de temps où en étant un simple salarié. « Mes propos depuis que j’ai quitté la Société civile, personne ne peut entrer dans l’État pour s’enrichir. Ce n’est pas possible.

Un fonctionnaire qui travaille normalement ne peut pas devenir milliardaire », a soutenu Pr Penda Mbow lors de l’émission « Champ contre Champ ». « Un fonctionnaire, quel que soit son salaire, à la fin du mois, s’il effectue tous ses dépenses, ne peut même pas épargner 50 000 francs. »

Penda Mbow déclare haut et fort qu’elle n’est pas d’accord avec le fait qu’un fonctionnaire crée des sociétés-écrans et détourne les marchés pour faire vivre son entreprise. « Il est à la fois fonctionnaire et homme d’affaires… ». Ce qui l’a le plus étonnée dans le pouvoir des Libéraux depuis 2000, c’est que si quelqu’un est nommé, il va chercher ses camarades de classe, même s’ils n’ont pas fait d’études poussées. « Il les enrichit en les faisant devenir milliardaires simplement parce qu’ils étaient camarades de classe… »

Elle ajoute également que l’État est mis au service de leurs intérêts privés. « Aujourd’hui, c’est ce qui fait que tout le monde s’enrichit avec seulement une parcelle de pouvoir…