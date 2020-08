Décès de Alioune Badara Niang, ancien PCA de AMSA Assurances

L’ancien PCA du groupe Amsa Assurances et membre fondateur du Parti démocratique Sénégalais (Pds), Alioune Badara Niang, est décédé ce lundi matin à l’hôpital Principal de Dakar.

Le défunt était le père de Condetto Niang, et grand frère du Président du parti Rewmi, Idrissa Seck. Il était égalament proche de l’ancien Président Abdoulaye Wade.

La levée du corps est prévue mercredi à 10 heures à la morgue de l’hôpital Principal, suivie de l’enterrement le même jour à Bargny.

Rewmi Network présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.