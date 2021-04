Alliance “Mburu ak Soow”: La jeunesse de l’Apr Thiès souligne leur déception

A Thiès, les compagnons de la première heure du président Macky Sall et ses nouveaux alliés continuent de se regarder en chiens de faïence. Ce qui ne présage rien de bon. Encore de jeunes militants de l’Alliance pour la République (APR) ont décrié le “rapprochement” entre le nouveau président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Idrissa Seck et le Chef de l’Etat. A travers une sortie musclée, ils ont craché du feu sur l’alliance “Mburu ak Soow”. L’alliance nouée entre la mouvance présidentielle et le camp du président du parti Rewmi est loin d’être du goût de beaucoup de militants de l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Thiès. Il s’agit de jeunes apéristes qui ont lancé la semaine dernière, le mouvement national dénommé ” Aar Sunu Apr” derrière le président Macky Sall. Ils précisent que leur mouvement a été crée “avec la bénédiction de leur mentor”.

Le coordonnateur de la nouvelle structure, Bassirou Seye et ses camarades se fixent d’ores et déjà le pari de sillonner les 45 départements du pays pour créer des garde-fous à la sauvegarde de l’intégrité et de la grande coalition Benno Bokk Yakar, pour accompagner le président Macky Sall dans sa vision de faire émerger le Sénégal d’ici à l’horizon 2035″ . Une tournée nationale au cours de laquelle, ils entendent convaincre les Sénégalais du manque de pertinence de la coalition “Mburu ak Soow” qu’ils reçoivent d’ailleurs comme “une alliance contre nature”.