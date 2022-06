Ama Baldé Vs Lac de Guiers 2: Un promoteur nigérian veut enrôler le combat

Le combat tant attendu peut toujours avoir lieu. En effet, les amateurs peuvent toujours voir Ama Baldé et Lac de Guiers 2 se croiser car un riche promoteur nigérian veut décrocher l’affiche. L’homme d’affaires en question séjourne actuellement au Sénégal et a déjà rendu visite à Lac 2, hier vers les coups de 20h00, informe Record.

Ce qu’il veut ? Signer Lac 2, Ama Baldé et Gris Bordeaux pour les amener lutter au Nigeria. Le promoteur en question a déjà pris langue avec Puncheur de Walo et ce dernier aurait donné son accord. Après Lac 2, il va rendre visite à Ama Baldé et Gris Bordeaux, nous révèle la source. Lac 2 désigne Modou Lô qu’il ambitionne de battre pour prendre sa revanche, mais il vise aussi Gris Bordeaux. Mieux, il a même une haine contre le 3ème Tigre de Fass. «Gris Bordeaux a une dette envers les Walo-Walo. Car il a battu Lac 1.

Et j’avais promis de battre tous les lutteurs qui ont eu à terrasser Lac 1. C’est cette dent que j’ai pour Gris Bordeaux. Il doit nous payer cette dette par A ou B. S’il plaît à Dieu, il la paiera», a révélé le lutteur dans un échange avec Iba Kane.