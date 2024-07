Amath Suzanne Camara arrêté pour offense au chef de l’État : Abdou Mbow réagit

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Amath Suzanne Camara, membre de l’APR), a été arrêté sur ordre du procureur général pour des propos jugés offensants envers le président de la République et le Premier ministre. Placé en garde à vue, il devrait être déféré pour offense au chef de l’État.

Placé en garde à vue, il devrait être déféré pour offense au chef de l’État. Ce Vendredi, Abdou Mbow, camarade de parti, lui a rendu visite au Commissariat central de Dakar. À l’issue de cette visite, Abdou Mbow a décrit Amath Suzanne Camara comme

Pour Abdou Mbow, l’arrestation de son camarade de parti vise à faire taire les opposants et à détourner l’attention des échecs du gouvernement. Il a dénoncé la volonté du régime de « casser de l’opposition », qualifiant Amath Suzanne Camara de « otage politique » et exigeant sa libération immédiate et sans condition.

À l’issue de cette visite, Abdou Mbow a décrit Amath Suzanne Camara comme « un homme digne, serein et convaincu de ses idées et de son combat envers ce régime d’apprentis dictateurs ». Pour Abdou Mbow, l’arrestation de son camarade de parti vise à faire taire les opposants et à détourner l’attention des échecs du gouvernement. Il a dénoncé la volonté du régime de « casser de l’opposition », qualifiant Amath Suzanne Camara de « otage politique » et exigeant sa libération immédiate et sans condition. Abdou Mbow a souligné que si une autorité souhaite se protéger, elle doit être droite et honnête en permanence.

Lorsque les autorités passent leur temps à se renier et à ne pas respecter leurs promesses, les citoyens ont l’obligation de les dénoncer, a-t-il ajouté. Pour lui, c’est exactement ce qu’Amath Suzanne Camara a fait.