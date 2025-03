Amnésie sélective à l’APR : Un rappel impérieux

Partager Facebook

Douze années de gouvernance tumultueuse, émaillées de scandales retentissants, ont laissé un héritage amer. Aujourd’hui, certains responsables de l’APR tentent de réécrire l’histoire, dissimulant leurs actions passées derrière des discours religieux ou pseudo-intellectuels, dans une vaine tentative de protéger le ‘SALL’ chef de pègre et ses associés.

Face à cette amnésie sélective, un rappel impérieux s’impose. Nous sommes le peuple spolié, persécuté et endeuillé par votre clan.

Les événements tragiques de mars 2021 à février 2024, pendant lesquelles au moins 80 vies ont été fauchées dans le combat pour la défense de la démocratie, restent gravés dans nos mémoires. Les violences perpétrées par vos milices armées, laissant des citoyens mutilés, des familles brisées et des espoirs anéantis, ne seront jamais oubliées. Le deuil est loin d’être fait.

Le récent rapport de la Cour des comptes a révélé l’étendue de vos détournements, plongeant le pays dans une dette abyssale et une crise économique sans précédent. Vos actes, motivés par un intérêt personnel abject au détriment du bien commun, ne resteront pas impunis.

La justice, implacable, poursuivra son travail d’enquête et de sanction. Nous exigeons que les responsables des décès survenus lors des manifestations soient identifiés et punis à la hauteur de leurs crimes, sans cruauté inutile, ni faiblesse coupable. Vos tentatives de manipulation et vos cris d’orfraie ne feront qu’allonger la liste des personnes impliquées dans cette association de malfaiteurs. Nous exhortons tous les honorables députés épris de justice à soutenir la modification de la loi d’amnistie, afin de permettre à la justice de faire toute la lumière sur ces crimes.

Enfin, la restitution intégrale des fonds publics détournés est une exigence non négociable. Malgré les épreuves, notre détermination reste inébranlable. Avec le soutien indéfectible du peuple sénégalais, nous construirons un avenir meilleur car nous avons désormais un Président de la République conscient des enjeux, doté de compétences avérées et d’un amour sincère pour la patrie. Nous avons un chef du gouvernement dynamique, capable de mener à bien la politique gouvernementale.

Et surtout, nous avons un peuple souverain, engagé à défendre ses droits et à œuvrer pour un Sénégal souverain, juste et prospère, conformément à la vision Sénégal 2050.

Serigne Mor Bousso

Coordonnateur JPS Grand Yoff/ Dakar

Membre du cabinet politique de Ousmane Sonko