Angleterre: Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool !

Après le succès de Liverpool sur la pelouse d’Old Trafford (0-3), l’international égyptien, Mohamed Salah a été interrogé sur son été et son avenir au sein des Reds. Pour rappel, son contrat se termine à l’issue de cette saison.

Depuis son transfert à Liverpool en provenance de l’AS Roma à l’été 2017, Mohamed Salah ne cesse de briller face à Manchester United. Ce dimanche après-midi, pour le compte de la 4e journée de Premier League, l’Égyptien a une nouvelle fois posé problème à la défense mancunienne, en délivrant deux passes décisives pour Luis Díaz (35e ; 42e). Il a ensuite trouvé le chemin des filets d’André Onana (56e) pour permettre aux Reds de battre une équipe de Manchester United complétement dépassée (0-3).

Une victoire qui permet à Liverpool d’enchaîner une troisième victoire de suite en trois rencontres de PL cette saison et d’occuper la tête du championnat, avant cette trêve internationale. Après la rencontre, l’ailier de 32 ans a été interrogé sur la belle performance de son équipe. Il a également répondu à des questions sur son avenir. Alors que son contrat actuel se termine le 30 juin 2025, il n’a toujours pas signé la moindre prolongation de contrat.

Mohamed Salah évasif sur son contrat

« J’ai passé un bon été et j’ai eu beaucoup de temps pour moi afin d’essayer de rester positif car, comme vous le savez, c’est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qui se passera l’année prochaine. Je suis venu au match aujourd’hui en pensant que c’était peut-être la dernière fois (que je venais à Old Trafford avec Liverpool). Personne au club ne m’a encore parlé d’un nouveau contrat, alors je joue cette dernière saison et je verrai à la fin de la saison. Pour l’instant, nous ne savons pas avec quel club, mais pour l’instant, c’est mon dernier match ici avec Liverpool. Ce n’est pas à moi de décider, mais personne ne m’a parlé d’un contrat avec le club. Nous verrons bien, a répondu l’international égyptien (96 sélections) au micro de Sky Sports.

Une déclaration qui va sans doute faire réagir outre-Manche. Depuis 2017, Mohamed Salah a inscrit 213 buts et a délivré 90 passes décisives en 351 matchs avec Liverpool. Sa performance de cet après-midi face à Manchester United doit sûrement faire cogiter la direction des Reds. Reste à voir si elle décidera de proposer au troisième meilleur buteur de l’histoire du club anglais, un nouveau contrat.