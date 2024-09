Anniversaire du Naufrage « Le Joola »: Le ministre des Forces Armées fait une promesse aux familles des victimes.

Partager Facebook

A l’occasion de l’anniversaire du naufrage du Bateau « Le Joola », le 26 Septembre 2002, les doléances des familles des victimes restent relatives au renflouement du bateau, et à la construction d’une stèle à la place du Souvenir, à Dakar. Ces demandes seront étudiées avec toute l’attention requise dans le respect des dispositions réglementaires, a promis jeudi le ministre des Forces armés, général Birahim Diop.

Après avoir été accueillie à l’aéroport de Cap Skirring par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Forces armées, général Birahim Diop, s’est d’abord rendue au cimetière de Kantène pour une cérémonie de prières et de recueillement.

Outre le ministre des Formes armées, la délégation officielle était composée des ministres de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, de la Fonction publique, Olivier Boucal, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et du Travail et des Relations avec les institutions, Yancouba Diémé.

Le général Birahim Diop a assuré que le renflouement du bateau et la construction d’une stèle à Dakar, seront examinées dans le respect des règlements en vigueur. Une annonce faite , ce Jeudi lors de la commémoration du 22e anniversaire du drame. ‘’Toutes les autres doléances soulevées dans votre allocution seront étudiées avec toute l’attention requise dans le respect des dispositions réglementaires’’, a-t-il répondu au président des associations des familles des victimes du naufrage du “Joola”, Boubacar Ba.

Le ministre des Forces armées intervenait lors de la célébration du 22e anniversaire du naufrage dudit bateau au Musée-mémorial le Joola érigé au port de Ziguinchor. Celle-ci a vu la présence, entre autres, des associations des familles des victimes et de leurs proches, du ministre du Tourisme de la Gambie, de représentants du corps diplomatiques, des autorités administratives, civiles et militaires, des chefs de service, des élus territoriaux et nationaux, des notables, chefs religieux et coutumiers. Il a rassuré les associations des familles des victimes du naufrage du Joola dont le président, Boubacar Ba, a émis un certain nombre de doléances, parmi lesquelles le renflouement du bateau, et la construction d’une stèle à la place du Souvenir africain, à Dakar.

Retenons que le bateau ‘’Le Joola’’, assurait la liaison Dakar-Ziguinchor, et a chaviré le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, faisant 1.863 morts, et 64 rescapés, selon un bilan du gouvernement sénégalais.