APDA : Pourquoi la nomination de Sophie N. Sy fait polémique ?

Mais pourquoi la nomination de Mme Sophie Nzinga Sy comme directrice générale de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (Apda) fait couler beaucoup d’encre

D’abord, elle est la fille de la ministre de l’Intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall et de Jacques Habib SY, professeur en sciences de l’information et de la communication nommé lui aussi conseiller spécial du PM Ousmane Sonko. Visiblement, pour certains, très présents sur les réseaux sociaux, c’est « cette absence de cohérence » chez les militants de Pastef qui fait grincer des dents.

Bien sûr, imam Kanté a passé à la loupe ces nominations faites de promotion de personnalités proches de Pastef ou de son courant de pensée, en plus de ses militants. «Avec toutes ces nominations, difficile de voir une dynamique de rationalisation et de réduction du «train de vie» de l’Etat. Sans parler par exemple des cumuls de postes Pca et autres, et de l’option «Non appel à candidatures» qui fait son bonhomme de chemin. Nombre d’individus qui avaient applaudi cette promesse de campagne ne pipent mot car bénéficiaires eux-mêmes du non-respect de celle-ci. Et on commence à parler de liens de parenté… Attention !», prévient imam Kanté.

Qui est Sophie Nzinga Sy ?

Consultante et défenseure du développement de l’économie créative en Afrique, Sophie Nzinga Sy, la nouvelle directrice de l’Agence pour la promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), s’est engagée en tant que créatrice de mode et entrepreneure, éducatrice et conseillère en ICC et Artisanat.

Elle a contribué à des projets d’envergure national et sous régional promouvant la mode et le design africains, notamment à travers le lancement de ses propres marques Sophie Zinga et Baax Studio (2012, 2019). Le travail de Sophie Nzinga SY est orienté sur patrimoine culturel et la créativité contemporaine de son terroir qu’est le Sénégal et de l’Afrique dans le sens plus large. Elle est également dans le développement de l’artisanat et dans l’insertion des jeunes. D’ailleurs, elle serait à l’origine d’une industrie de mode à ndayane.