Apple en 2021 : quelles nouveautés attendre cette année ?

Il y aura de l’iPhone, de l’Apple Watch, de l’iPad, mais aussi peut-être du Mac Pro et de l’Apple Silicon au menu.

L’année 2020 a été chargée chez Apple, avec les sorties de nombreux nouveaux produits. Nous récaputilions justement il y a quelques jours toutes les nouveautés lancées par la firme de Cupertino l’année dernière. Ce compte-rendu nous a permis de voir que le rythme d’apparition de nouveaux produits Apple sur les 12 derniers mois a été soutenu. Et ce pourrait bien être encore le cas en 2021, selon les rumeurs et analystes.

Pour s’en apercevoir, voici justement dans la continuité de notre bilan 2020, les prédictions qui peuvent être faites sur 2021 du côté du géant californien.

Arrivée en 2021 très probable

iPhone 13

Une année sans de nouveaux iPhone serait une grande surprise. On peut évidemment facilement imaginer qu’une sortie d’une nouvelle généraiotn di’Phone devrait se faire au début de l’automne 2021. Logiquement, il s’agirait de nouveaux iPhone 13.

Ceux-ci pourraient présenter les caractéristiques suivantes :

4 modèles pour la gamme 13 (comme pour la 12)

jusqu’à 1 To de stockage

compatibilité Wi-Fi 6E

écran compatible ProMotion et 120 Hz avec affichage permanent

possiblement plus de prise Lightning

appareil photo amélioré, peut-être avec le passage à 5 capteurs, mais sans changement de design

retour hypothétique du Touch ID, peut-être dans le bouton d’allumage comme sur iPad Air de 2020

nouvelle technologie de batterie souple pour une autonomie améliorée

encoche du Face ID plus petite

Apple Watch Series 7

Comme pour l’iPhone, on peut s’attendre à une nouvelle génération de montres après l’été 2021. Cette nouvelle Apple Watch pourrait changer de design selon les dernières informations à ce sujet. Certaines sources mentionnent l’arrivée de la technologie d’écran microLED, quand d’autres misent sur l’intégration du Touch ID. Il va falloir attendre septembre prochain pour en avoir le coeur net.

Apple Silicon M2

Alors que la puce M1 du projet Apple Silicon a fait une entrée fracassante sur le marché il y a quelques semaines, Apple pourrait remettre le couvert à la fin de l’année 2021. La firme californienne devrait en effet lancer à l’automne de cette année une nouvelle génération de puce Ax, qui pourrait s’appeler M2.

Elle serait réservée aux iMac Pro et Mac Pro dans un premier temps. Logique, étant donné qu’elle proposerait jusqu’à 12 coeurs de calcul.

Nouveau MacBook Pro 16″

Le MacBook Pro 16″ devrait lui aussi passer à une puce Apple Silicon cette année. Certaines sources le verraient bien intégrer une version améliorée de la puce Apple M1, sous la forme d’un processeur M1X à 12 coeurs avec le support de 16 Go de RAM. D’autres tablent sur l’intégration d’une puce M2 avec les mêmes caractéristiques, à peu près. Peut-être est-ce là simplement un désaccord sur le nom de la prochaine génération de puce Appe Silicon. On peut toutefois conclure que le prochain MacBook Pro 16″ devrait proposer une amélioration de la puce M1 introduite en 2020.

En outre, il profiterait d’une nouvelle technologie mini-LED pour son écran.

Nouveau MacBook Pro 14″

Apple lancerait un MacBook Pro 14″ cette année. Ce modèle remplacerait le MacBook Pro 13″ de 2020 et intégrerait bien évidemment une puce Apple Silicon, soit une M1, soit une évolution de la puce M1.

Nouvel iMac avec puce Apple Silicon

L’iMac devrait très certainement cette année être rafraîchi avec le nouveau processeur Apple M1. Difficile de dire à ce stade si d’autres changements seraient de la partie. Il se murmurait il y a peu l’arrivée prochaine d’un design bord à bord pour le tout-en-un d’Apple. De là à dire que ce pourrait déjà être le cas en 2021, cela nous parait compliqué.

Nouvelle Apple TV

Apple plancherait bien sur un nouveau boitier TV, comme le rapportait Bloomberg via Mark Gurman il y a quelques semaines. Il ne faudrait pas s’attendre à un changement de design majeur. En revanche, cette nouvelle génération d’Apple TV serait centrée sur l’expérience jeu vidéo et devrait donc inclure des composants capables de sous-tendre de belles performances graphiques. Peut-être aurait-on droit à une Apple TV avec puce Apple Mx ? LeaksApplePro tablerait plutôt sur un processeur A12Z. Réponse d’ici quelques mois.

Nouvel iPad Pro

Comme pour le MacBook Pro 16″, l’iPad Pro de 2021 est attendu avec la technologie mini-LED. Rappelons que celle-ci permet une consommation d’énergie plus mesurée que l’OLED, mais aussi de meilleurs contrastes et gestion de la luminosité.

L’iPad Pro de nouvelle génération pourrait arriver avant l’été 2021.

Nouvel iPad

Au printemps 2021, un nouvel iPad ferait son apparition, légèrement plus grand (10,5 pouces de diagonale d’écran, contre 10,2 pour la génération actuelle), mais aussi plus fin et équipé d’une puce A13. Pas de Face ID au rendez-vous, mais toujours du Touch ID et même un bouton Home probablement. Pour les capacités de stockage, il faudrait compter sur deux fois plus de Go que la génération actuelle, soit au moins 64 Go.

Arrivée possible en 2021

AirTags

Le traqueur d’objet AirTags a été l’objet de nombreuses rumeurs en 2020. Certains analystes voyaient même le produit sortir en 2021, alors que la version 14.3 d’iOS 14 contenait déjà des indices quant à l’objet en question et son utilisation. Toujours est-il qu’Apple n’a révélé aucune information à ce sujet jusque là et que rien ne certifie que les AirTags vont bel et bien arriver cette année. Mais tous les éléments disponibles à ce jour à leur propos laissent penser à une sortie dans les 12 prochains mois.

AirPods Pro Lite

Après la sortie du casque AirPods Max en 2020, Apple pourrait en 2021 remettre ses oreillettes AirPods sur le devant de la scène. La firme préparerait une version Lite des AirPods Pro. Il s’agirait d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires, équipés d’une réduction de bruit active probablement moins performante que les AirPods non Lite, le tout à un tarif inférieur aux 279 euros de ces derniers.

En outre, selon certaines sources, deux tailles d’écouteurs seraient proposées pour une nouvelle paire d’AirPods Pro.

Mac Pro mini

En ordinateur fixe, chez Apple, et hormis le tout-en-un d’Apple, il y a d’un côté le Mac Pro, grand et cher, et de l’autre, le Mac mini, tout petit, mais beaucoup plus accessible. Entre les deux, et notamment pour les utilisateurs comme les professionnels du montage vidéo, de la musique et de l’édition d’image, Apple ne propose pas de solution. L’idée d’un Mac Pro mini viendrait combler ce manque et satisfaire un certain besoin en de termes de puissance pour un budget plus accessible que le Mac Pro classique.