APR: Comment Pape Malick Ndour avait tourné en dérision Mame Mbaye Niang (VAR)

Entre Pape Malick Ndour et son prédécesseur Mame Mbaye Niang au ministère de la Jeunesse, le torchon a brûlé. En 2018 alors que le second cité avait eu des démêlés avec quelques membres de sa formation politique, l’Apr, il a reçu des injures et insultes de part et d’autre. Parmi ses détracteurs à l’époque, figure en bonne place l’actuel ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour.

Dans cette vidéo, après avoir sorti des défauts et l’image problématique du ministre Mame Mbaye Niang, Pape Malick Ndour l’accusait de faire la promotion de la transhumance en voulant créer un parti dans un parti.

Aussi cocasse que cela puisse être, les deux hommes tirent actuellement dans la même direction en combattant un même adversaire, en l’occurrence l’opposant Ousmane Sonko.