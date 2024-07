PHENOMENE « OUBBI DEUK » : Balla Moussa Fofana dénonce et promet des mesures fermes

Partager Facebook

Un événement inédit secoue la cité du Lac Rose. Depuis vendredi dernier, des populations ont investi illégalement les habitations du programme des 100 000 logements initiés par le régime de Macky Sall. En visite hier le ministre a vertement réagi de même que la question du littoral.

En visite dans la banlieue hier le ministre des collectivités territoriale a mis en garde les populations qui veulent s’accaparer des biens d’autrui. Le ministre Balla Moussa Fofana a pris des mesures fermes à l’endroit des récalcitrants. Il y a quelques jours des populations avaient occupé illégalement des maisons en construction au niveau de Lac Rose. Des maisons en constructions et qui appartiennent à d’autres un fait qui a fait tache d‘huile car d’aucuns ont ameuté des voisins pour se servir. En visite hier sur les lieux le ministre des collectivités territoriales Balla Moussa Fofana n’est pas resté insensible sur cette question dans le cadre des complaintes de populations. « Je lance un appel et nous sommes dans un état de droit. Des gens ne peuvent pas se lever et occuper des biens publics. Des gens ont pris des prêts des projets et attendent des logements alors qu’un autre se lève et faut du « dajie deuk » », a dénoncé Ball Moussa Fofana qui en appelé à plus de sérieux. Sur la question du littoral il a été remarqué que des populations ont esquissé des doléances et qu’il fallait des propositions concrètes. « Il était importante de ce qu’on l’on donne de constater la réalité sur le terrain », a fait savoir la tutelle. Avec le déclassement du littoral, le ministre a indiqué que tout sera mis en œuvre afin que la bande de filao soit protégée.

MOMAR CISSE