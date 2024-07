Aprés 100 jours à la tête du Sénégal: Que retenir du bilan Bassirou Diomaye Faye ?

En 100 jours, de nombreuses initiatives ont été prises, certaines plus médiatisées que d’autres, mais la baisse des prix des denrées de base est sans doute l’une des plus attendues par les Sénégalais. La mesure faisait partie des nombreuses promesses de campagne du président Faye et un des axes du volet social du programme électoral du Pastef, le parti au pouvoir. Dès son élection, Bassirou Diomaye Faye avait promis de s’attaquer à la cherté de la vie et au pouvoir d’achat des Sénégalais. L’annonce par le gouvernement en juin dernier de la baisse des prix des denrées alimentaires comme le riz, l’huile, le sucre et le pain est à inscrire dans ce cadre.