Après le désastre, un sursaut patriotique

La publication des rapports de la Cour des comptes a mis en lumière une situation alarmante : le régime précédent a laissé notre pays dans un état économique critique. Les ressources de l’État ont été dilapidées sans scrupules, les caisses publiques vidées à travers un gaspillage sans précédent, plongeant ainsi le peuple dans un profond désarroi. Les fonds destinés à l’éducation, à la santé et au bien-être collectif ont été détournés à des fins personnelles. Cette gestion irresponsable nous mène inévitablement vers le précipice si des mesures urgentes et idoines ne sont pas prises.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faire preuve de résilience. C’est dans l’unité, le courage et la détermination que nous puiserons la force nécessaire pour reconstruire un Sénégal fragilisé. La hausse des prix, le chômage croissant des jeunes, l’insécurité alimentaire dans certaines régions et la précarité des emplois pèsent lourdement sur une grande partie de la population. C’est en ces moments difficiles qu’un peuple démontre son patriotisme, à travers une citoyenneté exemplaire, un sens du sacrifice hors du commun, un engagement sans faille dans la reconstruction, et une solidarité empreinte de foi. Cependant, il est essentiel que ce patriotisme soit démontré en premier au sommet de l’Etat, et que cela puisse être ressenti par chaque Sénégalais en guise d’encouragement.

Appel à la responsabilité des élites politiques

Il est impératif de rompre avec une gouvernance où les élites politiques, souvent perçues comme déconnectées des réalités du peuple, mènent une vie dans l’opulence, voire extravagante. Cette fracture entre dirigeants et citoyens alimente la frustration et renforce le sentiment d’injustice sociale. Les « goorgorlous », qui peinent à joindre les deux bouts, ne doivent pas être les seuls à faire des sacrifices pendant que ministres, directeurs généraux et autres hauts responsables bénéficient de privilèges indécents. Exiger de la population qu’elle se serre la ceinture alors que certains hauts fonctionnaires continuent leur « bamboula » serait une insulte à l’intelligence collective. Pour que les efforts demandés soient acceptés, l’exemple doit venir d’en haut. « Charité bien ordonnée commence par soi-même. »

L’héritage de Thomas Sankara tant chanté demeure une source d’inspiration. Il a incarné un leadership sobre et exemplaire, refusant les fastes et restant proche du peuple durant tout son magistère. Un tel modèle confère crédibilité à l’idée d’un sacrifice partagé et renforce la confiance entre gouvernants et gouvernés. Adopter une gestion plus rigoureuse au plus haut sommet, en commençant par réduire le train de vie de l’Etat, va être un gage de bonne volonté et d’engagement réel.

Vers une gouvernance plus juste et transparente

Au-delà de la réduction des privilèges des élites, il est crucial d’instaurer une justice sociale par une réforme fiscale plus équitable et transparente. La gestion des impôts et des dépenses publiques doit être claire et accessible à tous. Les citoyens ont le droit de savoir comment leurs contributions sont utilisées et de s’assurer que les ressources sont redistribuées de manière à améliorer leur quotidien.

Le système fiscal doit être repensé pour que les plus riches contribuent davantage au financement des services publics, tandis que les classes moyennes et les plus démunis bénéficient d’un allègement fiscal. Cette approche favoriserait une redistribution plus équilibrée des richesses et permettrait de lutter efficacement contre les inégalités sociales.

Un dialogue constructif avec les syndicats

Pour réussir cette transition dans un climat apaisé, il est indispensable de renforcer le dialogue avec les syndicats, acteurs incontournables de la concertation sociale. Plutôt que de les considérer comme des adversaires, les autorités politiques doivent en faire des partenaires stratégiques dans la recherche de solutions adaptées aux réalités du pays.

Les discussions sur les conditions de travail, les salaires et les droits des travailleurs doivent être menées avec sincérité et engagement. Un consensus durable entre l’État, les employeurs et les représentants des travailleurs est nécessaire pour réduire les inégalités tout en garantissant la stabilité sociale.

Bâtir une nouvelle image des élites politiques

Le plus grand défi reste celui de la perception. Le peuple doit croire en l’engagement sincère de ses dirigeants dans la lutte contre les inégalités et pour le bien-être collectif. Il ne s’agit pas de mesures temporaires destinées à calmer les esprits, mais d’un véritable changement de culture politique. L’égoïsme et l’opportunisme doivent céder la place à la solidarité et à la responsabilité.

Pour que les sacrifices demandés soient compris et acceptés, il est essentiel de refonder l’image des élites politiques sur des valeurs d’humilité, d’honnêteté et de transparence. Le leadership ne doit plus être un privilège, mais un service au peuple.

C’est ensemble, dans un élan de justice et de responsabilité partagée, que nous pourrons bâtir un Sénégal plus équitable et plus prospère.

Un défi collectif pour une société plus juste.

Mamadou AW

Président du mouvement VISION BOKK SENEGAL (VBS)