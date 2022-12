Argentine : Messi échappe à un accident

Du côté de l’Argentine, Messi est passé proche d’un accident à l’occasion des célébrations à cause du bus à impériale qui a failli causer un accident.

Depuis ce matin, la fête bat son plein en Argentine encore plus que jamais. Les joueurs vainqueurs de la Coupe du monde ont débarqué au pays pour les célébrations avec une arrivée à l’aéroport avant un premier trajet en bus à impériale pour rejoindre les installations de la Fédération argentine, ou Messi et compagnie prennent un peu de repos avant les vraies festivités qui vont commencer plus tard dans la journée.