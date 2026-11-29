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L’interpellation du moniteur sportif Mouhamed Thiam, dans une affaire d’actes contre nature, continue de susciter des réactions. Après son arrestation dans le cadre de l’affaire dite « Modou Ba Gawlo et Cie», le lutteur Alboury est sorti de son silence. Dans un communiqué, il affirme avoir appris la nouvelle avec surprise et tient à apporter des précisions sur les relations qu’il entretenait avec le coach sportif.

« J’ai appris avec surprise, par Seneweb, l’interpellation de Mouhamed Thiam, avec qui j’ai récemment partagé quelques séances d’entraînement. Ces séances s’inscrivaient dans un cadre sportif. Il appartient à la justice d’établir les faits », a-t-il déclaré.

Alboury a également tenu à réaffirmer son attachement aux valeurs culturelles et religieuses de la société sénégalaise ainsi qu’au respect des lois. « Ma position est claire. Je suis attaché à mes convictions, aux valeurs culturelles et religieuses de notre société et au respect des lois du Sénégal. Ces principes guident mes choix, mes engagements et les projets auxquels j’associe mon nom », a-t-il ajouté.

Dans son message, le lutteur s’est aussi adressé à la jeunesse sénégalaise, l’invitant à ne pas compromettre son avenir. Il l’exhorte notamment à s’éloigner de la drogue, de l’alcool et du tabac, à bien choisir son entourage et à faire preuve de discipline dans la poursuite de ses objectifs.